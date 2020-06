Fase 3: Conte, 80 miliardi richiedono tempo, pronti anche a interventi più immediati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito alle risorse per affrontare il post Covid ha detto che "gli 80 miliardi stanno richiedendo un po' di tempo. Le valutazioni dobbiamo farle poi. È ovvio che dobbiamo essere pronti anche a interventi più immediati". Parlando con i cronisti fuori da palazzo Chigi ha quindi aggiunto: "Noi siamo disponibili a fare tutto ciò che serve per gli italiani nei limiti di un quadro di finanza pubblica di cui dobbiamo tener conto".(Rin)