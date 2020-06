Etiopia: parlamento approva proroga di un anno dei mandati elettivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tplf è uno dei partiti membri della coalizione del Fronte democratico rivoluzionario del popolo etiope (Eprdf), al potere in Etiopia da 15 anni ma ormai dissolta dopo che gli altri membri – il Movimento democratico nazionale Amhara (Andm), l’Organizzazione democratica del popolo oromo e il Movimento democratico dei popoli del Sud Etiopia – si sono fusi per dare vita al nuovo Partito della prosperità voluto dal primo ministro Abiy Ahmed, primo premier di etnia oromo e premio Nobel per la pace 2019. Il Tplf accusa Ahmed di aver tentato di smantellare la Costituzione federale, che si basa sulla rappresentanza su base etnica, e minaccia di innescare una crisi politica e costituzionale se le elezioni non si terranno entro la scadenza dell’attuale governo, prevista per settembre. La Commissione elettorale, che alla fine di marzo ha annunciato il rinvio a data da destinarsi delle elezioni parlamentari in programma il prossimo 29 agosto a causa dell’emergenza Covid-19, ha da parte sua ribadito che qualsiasi tentativo di indire elezioni senza la sua autorizzazione sarebbe “incostituzionale e illegale”. (Res)