Egitto: Brignone-Civati (Possibile), richiesta verità e libertà prevalgano su ragion di Stato

- La richiesta di verità e libertà deve prevalere sulla ragion di Stato nei rapporti tra Italia ed Egitto. Lo dichiarano Beatrice Brignone e Giuseppe Civati, rispettivamente segretaria e fondatore di Possibile. “Ma tutti i governi hanno disatteso questa semplice richiesta, che portiamo avanti per Giulio Regeni, per la sua famiglia, per il rispetto dei diritti umani, delle vite e della sicurezza dei tanti Giulio e Giulie d'Egitto. Da quattro lunghi mesi chiediamo, poi, che Patrick Zaki possa tornare libero”, hanno dichiarato i due esponenti di Possibile. “Il governo Conte ha tanti strumenti per esercitare pressione. Potrebbe, prima di tutto, usare la diplomazia internazionale non per tenersi buono per interesse un alleato come (il presidente egiziano) Al Sisi, ma per pretendere, quella verità e libertà che aspettiamo da troppo tempo", hanno sottolineato. "Il governo poi - aggiungono Brignone e Civati - potrebbe riferire sulle autorizzazioni alla vendita di armi e sospendere le trattative in corso fino a che non sarà raggiunta la piena collaborazione da parte dell'Egitto. E infine potrebbe avviare una strategia di politica estera che permetta al paese di affrancarsi dai legami che impediscono di fare gli unici interessi che dovrebbero contare, in questa storia: quelli di Giulio e dei suoi genitori".(Res)