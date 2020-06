Umbria: Pd, giunta non scarichi su tecnici responsabilità per indagine Corte dei Conti su sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Prendiamo atto dagli organi di stampa che, dopo l’ospedale da campo e i test sierologici, la Procura regionale della corte dei Conti ha aperto una nuova indagine, la terza in tre mesi che, questa volta, mette sotto osservazione l’operato della Regione sull’accordo quadro stipulato tra sanità pubblica e quella privata”. Lo hanno dichiarato in una nota i consiglieri regionali del Partito democratico, Tommaso Bori e Michele Bettarelli: "Ribadendo la piena fiducia nell'operato degli organi inquirenti e con l’auspicio che ogni situazione attenzionata sarà al più presto chiarita dagli interessati, non possiamo che rilevare come la giunta regionale, proprio sulla vicenda dei test sierologici, portata recentemente all’attenzione dell’opinione pubblica, inizi solo adesso a scoprire le prime carte, affermando però che, in quel caso, la politica si è fidata dei tecnici”. Bori e Bettarelli hanno rimarcato: "Queste singolari affermazioni sono state espresse dall’assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto che, dopo essersi sottratto ad ogni audizione, interrogazione e accesso atti, ha ritenuto di dare la sua versione in una recente intervista in cui si afferma, inoltre, che i risultati dei Test avrebbero comunque già dato ragione alla Regione. Serve pertanto ricordare in proposito che tali dichiarazioni travisano completamente la verità documentale dei fatti: al contrario di quanto affermato da Coletto, infatti, una mail attesta come la richiesta di attivazione dell’iter d’acquisto dei test sia partita direttamente dal capo di Gabinetto della presidente Tesei, ancor prima che le stesse istituzioni medico-scientifiche avessero potuto fornite indicazioni sul grado di affidabilità di questi strumenti”. (segue) (Ren)