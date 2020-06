Umbria: Pd, giunta non scarichi su tecnici responsabilità per indagine Corte dei Conti su sanità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del Partito democratico hanno continuato: "Queste improvvide quanto infelici dichiarazioni svelano però come sia in atto un evidente tentativo di scaricare le eventuali responsabilità sulle strutture tecniche. È sotto gli occhi di tutti come questo scaricabarile svilisca ulteriormente l’immagine di chi sarebbe chiamato a governare questa Regione ed è pagato con i soldi pubblici per assumersi anche delle responsabilità, tanto più in un momento di criticità sanitarie ed economiche”. E dunque: “Quanto al fatto che i risultati avrebbero già dato ragione all’assessore Coletto e alla giunta Tesei, consigliamo agli stessi, prima di autocelebrasi, di attendere quantomeno i primi riscontri circa la legittimità di una fornitura proveniente da una azienda effettivamente esclusivista, che ha venduto dei test dichiarati come prodotti in Italia e non in Cina e che gli stessi rispondano correttamente al grado di affidabilità dichiarata e non presunta”. Infine hanno concluso: "Troppo comodo per l'assessore sottrarsi a tutte le domande, non fornire risposte, tentare di sminuire la gravità dei fatti e scaricare sui tecnici di Regione e Università le responsabilità della politica, financo chiamandoli a fornire informazioni ai media e dovendoci mettere la faccia al posto suo. Noi continueremo a vigilare nell’interesse degli umbri, sapendo di svolgere così, non solo il ruolo di controllo che spetta alle minoranze, ma anche un servizio pubblico utile tutta la comunità umbra”. (Ren)