Medio Oriente: Netanyahu a Maas, pieno controllo sicurezza a ovest della Giordania

- In qualsiasi accordo futuro per il Medio Oriente con i palestinesi, è necessario un pieno controllo di sicurezza a ovest della Giordania da parte di Israele per preservare gli "interessi vitali" dello Stato ebraico. E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dall'ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo il suo incontro con il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas. Inoltre, Netanyahu ha affermato che "qualsiasi piano realistico deve riconoscere gli insediamenti israeliani nell'area e non alimentare l'illusione di sfollare le persone dalle loro case", prosegue la nota. Netanyahu e Maas hanno anche discusso dell'impatto della pandemia Covid-19 sull'economia, del programma nucleare iraniano e di una proposta da parte di Israele di porre fine ai finanziamenti alle Ong che si oppongono allo Stato ebraico, conclude la dichiarazione.(Res)