Sudan: proteste contro nuova missione Onu, polizia disperde manifestanti a Khartum

- La polizia del Sudan ha sparato gas lacrimogeni per disperdere centinaia di manifestanti scesi in strada nella capitale Khartum per protestare contro il dispiegamento di una nuova missione di pace delle Nazioni Unite nel paese approvata la scorsa settimana. I manifestanti, radunati vicino al quartier generale dell'esercito, hanno accusato il governo di aver portato gli “occupanti” e hanno scandito slogan per invitare il premier ad interim Abdalla Hamdok a dimettersi. La scorsa settimana il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’istituzione di una Missione integrata di assistenza alla transizione in Sudan (Unitams) per sostenere il paese nella sua attuale fase politica. La nuova missione ha il mandato di assistere le autorità di Khartum nella loro transizione politica verso la governance democratica e nella protezione e promozione dei diritti umani e della pace sostenibile. La missione, che avrà una durata iniziale di 12 mesi, ha inoltre l’obiettivo di sostenere l’attuale processo di pace e l'attuazione di futuri accordi di pace; aiutare la costruzione della pace, la protezione dei civili e dello stato di diritto, in particolare nelle aree del Darfur, del Sud Kordofan e del Nilo azzurro, oltre a coordinare la mobilitazione dell'assistenza economica e allo sviluppo e il coordinamento degli aiuti umanitari.(Res)