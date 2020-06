Cucchi: Casamassima, con ministro Trenta parlato solo delle ritorsioni che subivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A settembre-ottobre 2018 ho incontro il ministro Trenta in un ufficio del Ministero della Difesa". Lo ha detto il carabiniere Riccardo Casamassima deponendo nel processo per il depistaggio delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. "Abbiamo parlato del provvedimento di trasferimento ritorsivo e ci siamo focalizzati solo su questo e non sul processo in corte d'assise in corso - ha precisato -. Poi, in seguito, abbiamo scambiato alcune chat sul mio stato. Il ministro Trenta ha incontrato anche mia moglie e le promise che avrebbe parlato con Nistri per la sua situazione". (Rer)