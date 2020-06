Usa: procuratore generale Barr, “molto turbato” da risultati controinchiesta su Russiagate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini degli Stati Uniti “riconosceranno” molti dei nomi finiti nella controinchiesta condotta dal procuratore del Connecticut John Durham sul Russiagate, l’indagine archiviata su presunte collusioni tra le ingerenze russe sulla campagna elettorale del 2016 e i collaboratori del futuro presidente Donald Trump. Lo ha dichiarato in un’intervista esclusiva a “Fox News” il procuratore generale William Barr, dicendosi “molto turbato” dai risultati della controinchiesta che finora sono stati portati alla sua attenzione ma escludendo che nel dossier possano finire personalità del livello dell’ex presidente Barack Obama o di quello che con ogni probabilità sarà il candidato del Partito democratico alle prossime elezioni, Joe Biden. Nonostante i problemi causati dalla pandemia di coronavirus, ha spiegato il capo del dipartimento di Giustizia, la squadra di Durham “ha lavorato in maniera molto aggressiva per fare progressi” e le conclusioni delle indagini “saranno rese pubbliche” forse “prima delle elezioni”, in programma il prossimo 3 novembre. “Siamo molto preoccupati dalla forza motrice dietro un’inchiesta aggressiva lanciata sulla campagna elettorale di Trump senza un minimo di fondamento. Sembra che il Bureau (il Federal bureau of investigation, Fbi) fosse stato caricato a molla alla fine di luglio (del 2016) per indagare sulla campagna”, ha osservato Barr. (segue) (Nys)