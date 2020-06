Usa: procuratore generale Barr, “molto turbato” da risultati controinchiesta su Russiagate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo “Fox News”, emittente vicina alle posizioni del presidente Trump, il dipartimento di Giustizia Usa ha individuato importanti violazioni commesse dall’Fbi in ciascuna delle intercettazioni ordinate nel quadro del Russiagate, inchiesta condotta dal procuratore speciale Robert Mueller. Sotto osservazione, in particolare, è finita l’attività di sorveglianza cui è stato sottoposto un ex consigliere di Trump, Carter Page. Attività che, secondo i critici, è stata sollecitata da un dossier prodotto dal Comitato nazionale democratico (Dnc) e dal team di campagna elettorale dell’allora candidata Dem Hillary Clinton. In questo quadro rientra un’email falsificata da Kevin Clinesmith, ex avvocato dell’Fbi, nella quale la Central Intelligence Agency (Cia) riferiva alla Corte di vigilanza sull'intelligence esterna di considerare Carter Page un informatore dei russi. Nella sua intervista a “Fox News”, Barr non ha precisato se la controinchiesta di Durham porterà a delle incriminazioni penali, in particolare nel caso di Clinesmith. (segue) (Nys)