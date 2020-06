Usa: procuratore generale Barr, “molto turbato” da risultati controinchiesta su Russiagate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non posso discutere di future incriminazioni – ha detto il procuratore generale - ma devo dire che trovo un po’ irritante la propensione del pubblico statunitense, di tutte le fedi politiche, a volere tutto e subito. C’è un vecchio detto secondo cui le ruote della giustizia girano lente, perché abbiamo un procedimento da seguire. Il pubblico non deve trarre conclusioni dal fatto che finora non sono state intraprese azioni: questo non significa che c’è gente che se la caverà nonostante abbia commesso atti illeciti”. Barr ha anche sottolineato di non essere preoccupato dalle critiche di chi considera sospetto il fatto che le indagini di Durham siano state condotte in un anno di elezioni. “Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti – ha dichiarato il capo del dipartimento di Giustizia con parole riprese in un tweet anche dal presidente Trump - istituzioni preposte all’ordine e alla sicurezza nazionale sono state usate per spiare su una campagna elettorale, senza avere alcuna base per farlo. I media hanno avuto un ruolo importante, così come tutte quelle accuse sensazionalistiche sul presidente e sul modo in cui le elezioni potrebbero essere state influenzate. Più avanti, in questa amministrazione, sono state intraprese azioni che appaiono come un tentativo di sabotare la sua campagna elettorale. E nessuno ha voluto vederci chiaro. Se qualcuno vuole definirmi politicizzato perché indago su potenziali abusi di potere, lo faccia pure. Ma è il lavoro del procuratore generale”. (segue) (Nys)