Usa: procuratore generale Barr, “molto turbato” da risultati controinchiesta su Russiagate (4)

- La controinchiesta di Durham si è soffermata anche sulle indagini nei confronti di Micheal Flynn, ex consigliere alla Sicurezza nazionale di Trump dimessosi dopo aver ammesso di aver mentito all’Fbi a proposito delle sue conversazioni con l’allora ambasciatore russo a Washington, Sergej Kisljak. Di recente il dipartimento di Giustizia ha chiesto che le accuse nei confronti del generale in congedo vengano fatte cadere, nonostante il caso non sia ancora stato archiviato. Ma documenti interni all’Fbi ed entrati in possesso di Durham nell’aprile scorso mostrerebbero che Peter Strzok, ex capo della direzione di controspionaggio del bureau, ordinò che le indagini su Flynn proseguissero nonostante non avessero portato a incriminazioni sostenibili in tribunale. Nell’inchiesta Durham sono finite anche comunicazioni tra dirigenti Fbi che il 24 gennaio del 2017 si chiedevano apertamente se il loro obiettivo con Flynn fosse quello di “indurlo a mentire, in modo da perseguirlo o farlo licenziare”. Ancora, esponenti importanti del Partito repubblicano accusano il direttore dell’Fbi, Christopher Wray, di aver ignorato una loro lettera nella quale chiedevano informazioni sul caso Flynn. “Un altro aspetto che ci preoccupa è che dopo l’elezione (di Trump), anche se non è stato trovato nulla come nel caso Flynn, per qualche ragione (gli inquirenti) sono tornati su quelle indagini nonostante non fossero emerse alcune prove a sostegno dei loro dossier. È molto difficile capire perché abbiano continuato a spingere, anche rendendo testimonianze pubbliche sulle loro indagini che evidentemente non stavano portando da nessuna parte”, ha spiegato Barr. (Nys)