Coronavirus: nuovi casi in calo nelle province di Milano (+27), Bergamo (+10) e Brescia (+12)

- I nuovi casi di coronavirus sono in calo nelle provincie lombarde più colpite dalla pandemia: a Milano nelle ultime 24 ore ne sono stati diagnosticati 27, di cui 10 in città, contro i 46 di ieri, di cui 17 nel capoluogo. A Bergamo i nuovi casi sono 10 (ieri 52) e a Brescia 12 (ieri 24). Crescono invece i nuovi casi in provincia di Cremona, dove nelle ultime 24 ore si è registrato un +15, contro il +3 di ieri. Stabili o in diminuzione in tutte le altre province: a Como +7 (ieri +11), a Lecco +1 (ieri +2), a Lodi +4 (ieri +9), a Mantova +2 (ieri +4), a Monza e Brianza +2 (ieri +8), a Pavia +6 (ieri +5) e Varese +10 (ieri +14), mentre a Sondrio non è stato registrato nessun caso (ieri +7).(Rem)