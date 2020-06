Italia-Malesia: lotta al coronavirus, videoconferenza tra sottosegretario Di Stefano e viceministro Kamarudin bin Jaffar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi una videoconferenza tra il sottosegretario agli Affari esteri Manlio Di Stefano e il vice ministro degli Esteri della Malesia, Dato' Kamarudin bin Jaffar, che ha avuto come oggetto la risposta italiana e malese al Covid-19 e la collaborazione nella lotta alla pandemia, nonché l’andamento dei rapporti politici ed economici bilaterali e le collaborazioni in ambito regionale. Lo si legge in una nota della Farnesina. Il sottosegretario Di Stefano ha voluto in apertura ringraziare il governo malese per l’assistenza fornita per il rimpatrio di cittadini italiani e ha rimarcato l’importanza di un approccio multilaterale per combattere la pandemia, richiamando l’importanza di stabilire una “Alleanza Globale per la lotta al Covid-19”. L’incontro si è focalizzato in particolare sulle prospettive di collaborazione economica tra i due paesi, sia sul piano bilaterale che nei rispettivi contesti regionali (Unione europea ed Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, Asean). Si è in particolare rimarcata l’importanza di un rafforzamento della collaborazione nel campo delle energie rinnovabili e dell’economia circolare. “L’Italia – ha dichiarato Di Stefano – con le innate doti di mediatori del suo popolo, è un naturale ponte di collegamento tra due diverse aree geografiche come l’Asean e l’Ue. In tale contesto, i rapporti tra Italia e Malesia, un nostro importante punto di riferimento politico ed economico nel sud-est asiatico, possono crescere in un contesto di mutuo vantaggio, come nel caso del settore spaziale, che ho richiamato con il mio collega malese in quanto uno dei campi su cui l’Italia sta investendo di più. L’obiettivo è accrescere ulteriormente il nostro interscambio bilaterale, che ha raggiunto nel 2018 2,5 miliardi di Euro e rafforzare la nostra presenza regionale". (Com)