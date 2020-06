Ue: Gentiloni, successore di Centeno da sud Europa sarebbe decisione giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eleggere come nuovo presidente dell'Eurogruppo, successore di Mario Centeno, un ministro dei paesi del sud dell'area euro sarebbe la decisione giusta. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, collegato da Bruxelles per il suo intervento alla quinta edizione del forum economico di Delphi organizzato dalla Grecia. "Sì, credo che sarebbe la decisione giusta da prendere. Ovviamente, spetta gli Stati membri prenderla, ma potrebbe essere una decisione equilibrata", ha risposto a una domanda riguardo il futuro presidente dell'Eurogruppo dopo la fine del mandato dell'ex ministro delle Finanze portoghese a luglio. "Centeno è stato un eccellente presidente dell'Eurogruppo, in un momento molto difficile e con molte sfide. Come quella di due mesi fa, quando all'Eurogruppo è stato chiesto di prendere importanti decisioni per affrontare la crisi del Covid 19", ha ricordato. "La pazienza di Centeno è stata assolutamente cruciale per arrivare a quel pacchetto di 540 miliardi di euro", ha concluso.(Beb)