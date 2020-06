Decreto Rilancio: Carfagna (FI), si sostengano agenzie di stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia afferma che "le agenzie di stampa sono uno dei pilastri dell'informazione italiana e vanno supportate. Come tutti i settori - aggiunge in una nota - hanno risentito della crisi economica innescata dall'emergenza Covid-19 e meritano di essere sostenute con i mezzi a nostra disposizione. Mi auguro quindi un appoggio trasversale agli emendamenti presentati al decreto rilancio che prevedono misure in loro favore". (Com)