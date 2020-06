Fase 3: Iovino (M5s), tirocinio e impegno durante emergenza sia abilitante per giovani psicologi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un tirocinio post laurea di mille ore, molte delle quali scolte in questa fase emergenziale, è più che sufficiente per abilitare alla professione i giovani psicologi abilitanti. Il riconoscimento della loro professionalità, che hanno avuto modo di comprovare sia nell’ordinario che nella fase emergenziale, non può passare anche per un esame di Stato anacronistico e nozionistico". Lo ha affermato il deputato Luigi Iovino (M5s): "La formazione accademica di questi giovani professionisti è già stata corroborata da una importante formazione sul campo. Fin dall’inizio di questa emergenza sanitaria ho presentato interrogazioni e richieste al governo affinché le richieste di questi giovani e di tutti gli altri abilitanti alle varie professioni in Italia vengano accolte, come meritoriamente è stato fatto per Medicina". E quindi ha concluso: "Ed è per questa ragione che ho presentato un emendamento al decreto Rilancio, chiedendo di abilitare in questa sessione ancora critica psicologi, farmacisti e biologi e altro personale sanitario le cui iniziative e il cui impegno si sono rivelati fondamentali nel contrasto all’emergenza”. (Ren)