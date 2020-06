Coronavirus: Romaniello (M5s), Salvini la spara grossa, nessun interrogatorio a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ennesima imbarazzante fake news di Matteo Salvini. I pm di Bergamo hanno convocato il premier Giuseppe Conte e i ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Interno Luciana Lamorgese per ascoltarli come persone informate dei fatti nell’ambito dell’indagine sulla mancata zona rossa nella Val Seriana. Ma non è affatto un interrogatorio come Salvini sta provando a far passare sui social". Lo dichiara in una nota Cristian Romaniello, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati. "Non c’è nessuna indagine a loro carico ma Salvini addirittura scrive 'Giustizia è fatta!'. Questo accadrà solo quando i familiari delle vittime e tutti i cittadini lombardi avranno avuto giustizia dopo i disastri politici fatti dal duo leghista Fontana-Gallera. Ma perché continua a prendere in giro gli italiani? Salvini, dopo gli affanni televisivi e il calo nei sondaggi, ogni giorno la spara più grossa. Ma su una cosa ha ragione, chi ha sbagliato deve pagare”, conclude Romaniello. (com)