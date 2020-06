Difesa: Spagna, 90 milioni di euro per ammodernamento elicotteri CH47 "Chinook"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa spagnolo investirà 90 milioni di euro per l'ammodernamento del sistema di simulazione e per l'acquisizione di un sistema di pianificazione delle missioni e di autoprotezione dei 17 elicotteri da trasporto pesante CH47 "Chinook (modelli "Delta" e "Foxtrot" ) in dotazione all'Aeronautica militare. Secondo il calendario previsto, le consegne inizieranno alla fine del 2021 e proseguiranno fino al 2025. Gli ammodernamenti permetteranno di aumentare l'efficacia dei mezzi in qualsiasi teatro, garantire maggiore sicurezza all'equipaggio durante le missioni e la necessaria interoperabilità con gli eserciti alleati.(Spm)