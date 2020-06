© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore telefonico francese Orange sta per concludere un accordo che prevede in Italia l'utilizzo della rete in fibra ottica di Open Fiber, controllata di Enel e Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). Lo riferisce il settimanale "Challenges" citando una fonte vicina al dossier, secondo la quale il contratto sta per essere finalizzato. Orange e Open Fiber non hanno rilasciato commenti in merito. (Frp)