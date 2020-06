Fase 3: in Regione Lombardia incontro con rappresentanti di 52 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto diretto con i rappresentanti di 52 Paesi internazionali. Lo scambio di idee e di proposte è avvenuto oggi a Palazzo Lombardia dove Alan Rizzi, sottosegretario alla Presidenza per i Rapporti con le delegazioni internazionali, insieme al vicepresidente Fabrizio Sala, all'assessore Alessandro Mattinzoli e al sottosegretario Antonio Rossi, si è rapportato con il corpo consolare di Milano e della Lombardia. Tante le sollecitazioni espresse dai vari consolati: dalla richiesta di individuare i migliori settori industriali in cui investire oggi, ai requisiti per l'accesso ai contributi da parte delle imprese nazionali e internazionali, sino alla questione dei permessi per la circolazione di investitori e forniture nel corso della 'Fase 3'. "I rapporti tra il corpo consolare e Regione Lombardia nel corso dei tre mesi dell'emergenza sanitaria - ha spiegato il sottosegretario Alan Rizzi - sono stati costanti e quello di oggi è stato il quarto di una serie di incontri avviati per collaborare al contrasto agli effetti del virus". "Abbiamo voluto incontrare i rappresentanti della comunità internazionale - ha aggiunto il sottosegretario - per parlare delle azioni strategiche che la Regione sta promuovendo in questa Fase 3 per il rilancio economico e per mettere a conoscenza il corpo consolare delle iniziative promosse e favorire così una condivisione fattiva con tutti i Paesi presenti". (segue) (com)