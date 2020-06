Fase 3: in Regione Lombardia incontro con rappresentanti di 52 Paesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo abituati a convivere col Covid-19 e speriamo di sconfiggerlo presto completamente, ma intanto siamo tornati ad investire sulla rete internazionale presente a Milano di cui oggi ospitiamo i delegati e con cui non abbiamo mai interrotto il dialogo", ha dichiarato il vicepresidente e assessore all'Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala. "La Lombardia ha una grande capacità che è la flessibilità e perciò, anche in questa occasione, continuerà a perseguire gli stessi obiettivi nell'ambito dell'internazionalizzazione, ma lo farà attraverso strumenti diversi, compatibili con la situazione di emergenza che ancora stiamo vivendo. A questo proposito stiamo lavorando alla rivisitazione di misure e a progetti del tutto innovativi e a supporto della nuova economia post Covid, come quello delle 'Fiere virtuali', che costituirà un volano importante". (com)