Migranti: Grasso (Leu), abolire decreti sicurezza

- "Buon vento alla Mare Jonio che torna in missione nel Mediterraneo dopo molti mesi di stop forzato. Salvare vite umane in mare è un obbligo di legge, oltre che un imperativo morale". Lo ha scritto il senatore Pietro Grasso (Leu) su Facebook. "La maggioranza - tra le molte e importantissime cose di cui si dovrà occupare nei prossimi mesi - non può continuare a fare ammuina sui decreti sicurezza. È molto semplice: vanno cancellati. Subito", ha aggiunto.(com)