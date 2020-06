Come cambia l'impegno italiano in Libia e Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un primo esame da parte delle commissioni congiunte Esteri e Difesa del Senato, prenderà il via domani, 11 giugno, l’iter legislativo per approvare la partecipazione italiana alla Task force europea Takuba, istituita nel gennaio scorso in occasione del vertice straordinario G5 Sahel di Pau, in Francia, per contrastare la minaccia terroristica nel Sahel. Lo scorso 21 maggio il Consiglio dei ministri ha infatti deliberato il decreto per la partecipazione dell’Italia a ulteriori missioni internazionali, tra cui appunto quella nel Sahel, testo che sarà ora sottoposto all’esame delle commissioni prima di approdare in aula, dove dovrebbe essere discusso e approvato a partire dalla metà di giugno. Di un futuro impegno italiano nell’ambito della Task force Katuba si era parlato già in occasione del vertice intergovernativo Italia-Francia dello scorso 27 febbraio a Napoli, quando il presidente francese Emmanuel Macron aveva chiesto al governo italiano un sostegno nella lotta contro il terrorismo islamico nella regione del Sahel. Un impegno in tal senso lo si trova nel documento conclusivo del vertice, nel quale si fa riferimento al fatto che “Italia e Francia continueranno a partecipare allo sviluppo capacitivo delle forze dei partner del G5, anche attraverso la futura creazione della Task force Takuba, per la quale l’Italia sta valutando le modalità di un contributo”.Ma in cosa consisterà, nel dettaglio, il contributo che l’Italia si appresta a fornire nel Sahel? La Task force Takuba, si legge nel documento, si inserisce nel nuovo quadro politico, strategico e operativo ribattezzato Coalizione per il Sahel, che riunisce sotto comando congiunto la forza dell’Operazione Barkhane (a guida francese) e la Forza congiunta del G5 Sahel, “al fine di coordinare al meglio la loro azione concentrando gli sforzi militari nelle tre aree di confine (Mali, Burkina Faso e Niger)”. La partecipazione italiana, “oltre a fornire un contributo al rafforzamento delle capacità di sicurezza nella regione del Sahel, risponde, altresì, all’esigenza di tutela degli interessi nazionali in un’area strategica considerata prioritaria”. La missione si svolgerà in Mali, che ospiterà il comando operativo ad Ansongo, ed opererà anche in Niger e in Burkina Faso. L’obiettivo primario della missione sarà quello di “contrastare la minaccia terroristica nel Sahel” mediante lo svolgimento di “attività di consulenza, assistenza, addestramento” a supporto delle forze armate e speciali locali, con l’intento di aiutarle a potenziare le loro capacità di contrasto al terrorismo, mantenimento della sicurezza; e di “fornire gli ‘enabler’ per la condotta di operazioni di contrasto al terrorismo, in particolare mezzi elicotteristici e personale per l’evacuazione medica”.Il dispositivo nazionale prevede l’impiego di assetti aeroterrestri a supporto delle operazioni, fra cui 20 mezzi e materiali terrestri e otto mezzi aerei, per un numero massimo di 200 unità di personale. La missione, il cui mandato è iniziato il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre del 2020, necessita di un fabbisogno finanziario di 15.627.178 euro, di cui 5 milioni di euro per obbligazioni esigibili nel 2021. La presenza di altre missioni internazionali nell’area, sia bilaterali (fra cui la missione Misin in Niger, approvata dal parlamento nel 2018) sia in ambito Onu e Ue, porterà ad una progressiva integrazione delle attività di concorso , addestramento e supporto a favore delle forze di sicurezza locali: in tal senso, il documento prevede la possibilità di “supporti associati da e per le altre missioni insistenti nell’area”, così come “gli assetti nazionali, integrati all’occorrenza da unità delle forze speciali, potranno essere eventualmente impiegati a supporto delle attività di tali missioni”. La task force sarà inizialmente a comando francese ma è probabile che si opterà per una rotazione semestrale del comando tra i paesi aderenti: già in estate il reparto europeo potrebbe raggiungere la prima operatività mentre quella completa è prevista in autunno anche se si tratta di traguardi pianificati prima dell’emergenza coronavirus.Concepita per la prima volta in occasione del vertice G5 Sahel di Pau dello scorso 13 gennaio, la Task Force Takuba (che in lingua tuareg significa “Spada”) è stata lanciata ufficialmente lo scorso 28 marzo in occasione di una videoconferenza in cui i rappresentanti di Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Mali, Paesi Bassi, Niger, Norvegia, Portogallo, Svezia e Regno Unito hanno concordato di impegnarsi ad attuare ulteriori sforzi per superare la “resilienza dei gruppi terroristici”. La task force, che al massimo delle sue capacità arriverà a contare tra i 250 e i 350 uomini reclutati tra le forze speciali europee, dovrebbe diventare operativa all'inizio del 2021 e assisterà gli eserciti regionali nella lotta contro i gruppi armati, integrando gli sforzi compiuti dall'operazione francese Barkhane e dalla forza congiunta regionale del G5 Sahel, composta da truppe di Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger. La nuova task force opererà nella regione di Liptako, al confine tra Burkina Faso, Niger e Mali, nota per essere una delle roccaforti dei combattenti legati allo Stato islamico. Takuba sarà uno dei quattro pilastri della Coalizione per il Sahel, lanciata da Macron in occasione del vertice di Pau e che si articolerà in quattro pilastri: il primo di carattere strategico e militare; il secondo riguardante l'addestramento degli eserciti saheliani; il terzo volto alla ricostruzione delle istituzioni e dell’amministrazione statale; il quarto dedicato allo sviluppo.Il primo pilastro, in particolare, si focalizzerà sulla ridefinizione delle operazioni militari nelle aree di confine tra Mali, Burkina Faso e Niger, dove si sono concentrati principalmente gli attacchi negli ultimi mesi: in questo caso un comando congiunto Barkane-G5 Sahel dirigerà le operazioni e le forze speciali europee inquadrate nella Task Force Takouba saranno integrate nella forza Barkhane, che già dispone attualmente di oltre 5 mila unità. In questo modo, nelle intenzioni di Parigi, la forza Barkhane – subentrata nel 2014 all’operazione Serval – non si disperderà più e il suo obiettivo sarà quello di diventare una forza di reazione rapida a beneficio degli eserciti locali, condividendo sia le informazioni di intelligence che le missioni nella più ampia coalizione possibile. La dottrina tattica di Barkhane sta cambiando e l’intenzione dell’Eliseo è di fissare un orizzonte temporale per il suo impegno nel Sahel: già in vista del prossimo vertice del G5 Sahel di Nouakchott, per il quale non è stata fissata una data ma il cui svolgimento è confermato il 29 o il 30 giugno prossimi nonostante la pandemia di Covid-19, Macron ha avvertito che dovranno essere registrati progressi tangibili. A tal proposito, la scorsa settimana il ministro della Difesa francese, Florence Parly, ha inoltre dichiarato che le forze militari europee impiegate nella missione Takouba saranno operative “nelle prossime settimane”.In questo contesto si inserisce il ruolo dell’Italia, il cui interesse nei confronti del Sahel è notevolmente cresciuto negli ultimi anni, come dimostrano le ripetute visite istituzionali di alto livello effettuate negli ultimi mesi – il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel gennaio 2019, la viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, nel febbraio scorso, solo per citarne alcune – ma soprattutto dall’altra Missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (Misin), approvata dal parlamento italiano nel gennaio 2018. L’Italia, come affermato di recente dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, “attribuisce importanza strategica alla regione del Sahel, le cui dinamiche si riflettono direttamente sulla regione mediterranea”, per questo “la Coalizione per il Sahel può essere certamente un consesso capace di sviluppare le necessarie sinergie tra le iniziative in atto”. Per l’Italia, ha aggiunto il ministro, “l’impegno nella regione attraverso la partecipazione a missioni Onu e Ue, oltre alla nostra missione bilaterale in Niger, è la concreta dimostrazione dell’interesse verso la stabilità della regione”. Ma il rinnovato interesse italiano per il Sahel è legato anche – e soprattutto – al dossier libico, dal momento che la presenza in Libia di mercenari provenienti dai paesi della regione (in particolare dal Ciad) costituisce un fattore destabilizzante e non trascurabile per le sorti del conflitto.Il Sahel è stato teatro negli ultimi anni di una recrudescenza spaventosa di violenze jihadiste che, unite alle ricorrenti calamità naturali e alla recente pandemia di Covid-19, fa della regione una delle aree più insicure al mondo. Secondo quanto dichiarato di recente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dall'inviato speciale Onu per l'Africa occidentale e il Sahel, Mohamed Ibn Chambas, gli attacchi sono aumentati di cinque volte in Burkina Faso, Mali e Niger dal 2016, mentre nel solo 2019 sono morte oltre 4 mila persone, un netto incremento rispetto ai numeri di tre anni fa, quando le vittime erano state circa 770. La situazione è drammatica soprattutto in Burkina Faso, dove i morti sono passati da 80 nel 2016 a circa 1.800 nel 2019. “L’attenzione geografica degli attacchi terroristici si è spostata verso est, dal Mali al Burkina Faso, e sta minacciando sempre di più gli stati costieri dell’Africa occidentale”, ha detto Chambas, secondo il quale gli attacchi sono spesso il risultato di “sforzi deliberati” da parte di estremisti violenti per catturare armi e per controllare le rotte del traffico di attività illecite, tra cui l’estrazione illegale, per sostenere le loro operazioni. Il processo di radicalizzazione e diffusione del jihadismo nel Sahel affonda le sue radici negli anni ’90, quando i miliziani del Gruppo islamico armato (Gia) fuggirono dall’Algeria e si rifugiarono nella regione iniziando a fare proseliti. Un ulteriore impulso al dilagare dell’onda jihadista nella regione è stato costituito dalla guerra civile in Libia iniziata nel 2011, quando i due principali gruppi – Jama'a Nusrat ul Islam wa al Muslimin (Jnim, affiliato ad al Qaeda) e Stato islamico nel Grande Sahel (Isgs, affiliato all’ex Califfato) – hanno iniziato a reclutare molti tuareg riuscendo a colmare i vuoti causati dal collasso delle autorità statali libiche. (Res)