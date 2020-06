Ue: Gentiloni, fiducioso per accordo su Recovery Fund a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, è possibile che non si raggiunga un accordo sul Next Generation Eu al Consiglio europeo della prossima settimana, ma ce ne sarà un altro, straordinario, a luglio, nel primo mese del semestre di presidenza tedesca del Consiglio dell'Unione europea, e si può essere più ottimisti in merito a quell'appuntamento. Lo ha detto Gentiloni, collegato da Bruxelles all'evento web del Delphi Economic Forum. "Sono piuttosto ottimista sul fatto che raggiungeremo un accordo" sul Next Generation Eu. "E' possibile che l'accordo non arrivi nel Consiglio europeo della prossima settimana, ma poi avremo un altro Consiglio europeo entro un mese, sotto la presidenza tedesca, che sarà un Consiglio europeo 'fisico' e penso che in quella occasione è assai possibile, e sono fiducioso, che raggiungeremo un accordo", ha aggiunto. "Raccomando fortemente agli Stati membri di mantenere il compromesso che la Commissione europea ha messo sul tavolo" di 750 miliardi di euro perché "penso che sia compromesso ragionevole", ha concluso.(Beb)