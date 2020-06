Cucchi: Casamassima, ho chiesto invano più volte incontro con Nistri prima di denunciarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho cercato più volte un incontro con il comandante generale Nistri per avere un chiarimento sulle sue affermazioni in merito al ritenermi uno spacciatore e un delinquente, prima di denunciarlo". Lo ha detto il carabiniere Riccardo Casamassima deponendo nel processo per il depistaggio delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Casamassima ha riferito di aver "presentato diverse istanze, ma mai nessuna accolta. Quindi ho denunciato a procura militare e civile". (Rer)