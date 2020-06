Milano: Barberis (Pd), un errore rimuovere la statua di Montanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Milano, Filippo Barberis, in una nota fa sapere di essere contrario alla rimozione della statura di Montanelli dai giardini pubblici. "Sono molto, molto lontano culturalmente da questi tentativi di moralizzazione della storia e della memoria che trovo sbagliati e pericolosi. Atteggiamenti che hanno a che fare più con la categoria della censura che della riflessione critica e che hanno ben poco a che vedere con la sensibilità della nostra città che da sempre si confronta con le contraddizioni e la complessità della società e dei suoi personaggi", commenta Barberis. "Montanelli - prosegue il capogruppo dem - ha commesso un errore grave, imperdonabile. Se questo fosse però il criterio per rimuovere statue o cambiare il nome alle vie dovremmo rivedere il 50 per cento della toponomastica mondiale. Sarebbe inoltre poco comprensibile dedicare tempo all'argomento in Comune in questa delicatissima fase dove in testa e a cuore dovremmo avere, e a tutti gli effetti abbiamo, ben altre priorità e progetti". (com)