Milano: De Pasquale (FI) su Montanelli, riscrivere storia bieco fondamentalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riscrivere la storia di un secolo fa secondo gli schemi politically correct di oggi è bieco fondamentalismo". Il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Milano, Fabrizio De Pasquale, commenta così in una nota la proposta dei Sentinelli di Milano di rimuovere la statua di Indro Montanelli dai giardini pubblici di via Palestro, intitolati al giornalista. "Indro Montanelli è simbolo del giornalismo libero italiano e di chi sa andare controcorrente contro la peggior censura, quella del conformismo. Chiediamo al sindaco di prendere le distanze dai Sentinelli, campioni dell'intolleranza e dell'odio politico. Milano è contro ogni razzismo e discriminazione perché si riconosce in valori liberali e non settari e censori", conclude De Pasquale. (com)