Decreto Rilancio: Fassina (Leu), sostegno ad agenzie stampa

- Il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina, componente della commissione Bilancio di Montecitorio, afferma che "la drammatica crisi economica legata alla pandemia collegata al Covid 19 ha colpito anche il settore dell'informazione, già in crisi da tempo, e in particolare le agenzie di stampa. Nei prossimi giorni - continua in una nota - si affronteranno gli emendamenti al decreto Rilancio e il gruppo di Liberi e uguali sosterrà gli emendamenti presentati che sostengono il settore e che prevedono misure a loro favore".(Com)