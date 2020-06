Milano: Bolognini (Lega), furia iconoclasta di sinistra radicale, giù le mani da statua Montanelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario della Lega a Milano e assessore alle Politiche sociali di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, in una nota ammonisce di mettere "giù le mani da Indro Montanelli", commentando la proposta dei Sentinelli di rimuovere la statua del giornalista dai giardini pubblici che portano il suo nome. "Anche su Milano si abbatte la furia iconoclasta della sinistra radicale. Era solo questione di tempo, purtroppo e, infatti, oggi l'appello dei Sentinelli al sindaco Sala in cui si chiede la rimozione la statua di Indro Montanelli è puntualmente arrivato. Sono, come Don Chisciotte, tornati alla carica, ma non hanno davvero niente di meglio a cui pensare?", si chiede Bolognini. "La Lombardia e Milano – argomenta il leghista – stanno uscendo da una grave crisi sanitaria e stanno per affrontarne le conseguenze a livello sociale ed economico, ma, in questo momento, la priorità è abbattere la statua di Montanelli. La solita polemica inutile, suggerisco che sarebbe meglio occupare il tempo a cercare soluzioni per i tanti problemi concreti e non a infangare la memoria di un grande giornalista, colpevole di non essere allineato al loro pensiero". "Auspico – conclude Bolognini – che il sindaco Sala possa leggere, per educazione, la lettera e riporla in un cassetto, un appello del genere non merita neanche risposta per la sua assurdità". (com)