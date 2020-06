Ue: ministro Esteri austriaco, sapremo trovare un compromesso sul Recovery Fund

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea sarà in grado di trovare un compromesso sul Recovery Fund: lo ha detto il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, in un’intervista organizzata oggi dall’Istituto universitario europeo di Firenze. Secondo il capo della diplomazia austriaca, all’inizio della crisi del coronavirus l’opinione pubblica europea ha avuto la percezione che l’Ue non fosse "da nessuna parte" ma ora, sul rilancio economico, il suo ruolo tornerà centrale. Quello che sta accadendo, a modo di vedere di Schallenberg, “è del tutto normale”: due paesi membri hanno avanzato una proposta sul Recovery Fund, alcuni sono favorevoli ad una maggiore condivisione degli strumenti ed altri hanno una posizione diversa. “Una cosa è sicura: questa non è l’ultima pandemia che avremo”, ha dichiarato il ministro austriaco in riferimento all’esigenza di confrontarsi e trovare compromessi nell’Ue come “una buona famiglia”. (Pav)