Fase 3: da Enasarco 450 milioni a sostegno di agenti e rappresentanti commerciali

- Per far fronte al difficile momento congiunturale in cui versa la categoria degli agenti di commercio, dei consulenti finanziari e degli agenti creditizi, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli agenti (Fnaarc, Usarci, Fisascat Cisl, UilTucs e Ugl Terziario) e delle mandanti (Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Confartigianato, Confapi, Cna, Casartigiani, Claai) hanno sottoscritto un accordo finalizzato allo sblocco, fino ad un massimo del 30 per cento, del Firr accantonato presso l’Enasarco, erogabile in tre tranches, a chi riterrà di fare richiesta. Stando al relativo comunicato stampa, alla sottoscrizione dell’accordo non hanno partecipato Confesercenti, Fiarc, Anasf e Federagenti. Il documento, prosegue la nota, è stato recepito dal Cda di Enasarco nella riunione di ieri, con il voto contrario dei consiglieri Mei, Triolo, Gaburro, Ricci e Marcianò, quest’ultimo presidente dell’Associazione Fiarc che, nonostante il voto contrario al provvedimento. aveva mandato comunicazione alla Fondazione richiedendo anche per l’organizzazione dallo stesso presieduta di aderire all’accordo Firr. La delibera del Cda recepisce integralmente l’accordo delle parti sociali dando il via ad un primo stanziamento del 10 per cento del Firr accantonato sui singoli conti degli Agenti di commercio per un controvalore di circa 150 milioni di euro, mentre il restante 20 per cento potrà essere liquidato, con ulteriori future delibere del CdA, in rate successive coerentemente con la sostenibilità economica e finanziaria della Fondazione. (Com)