Credito: Villarosa (M5s), no Bail-In su conte di pagamento, nuova cassaforte per gli italiani

- In risposta all’interrogazione del deputato M5S Grimaldi, il sottosegretario di Stato al Mef Alessio Villarosa ha chiarito "che le somme di denaro depositate nei conti di pagamento sia degli Istituti di Pagamento che degli Istituti di Moneta Elettronica sono esclusi dal Bail In, anche nell’ipotesi di risoluzione della banca depositaria, e sono protetti anche nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa sia dell’IP ed IMEL che della banca presso cui le medesime somme di denaro sono eventualmente depositate. Chiederò - si legge in una nota - un confronto con Abi e le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento per avviare una campagna di informazione rivolta ai risparmiatori e preposta a chiarire la distinzione tra conti correnti e conti di pagamento e la possibilità di utilizzare quest’ultimi come la nuova cassaforte di una nuova pagina della storia bancaria del nostro Paese. Trattasi, insieme al Fir, di un’altra importante pietra miliare nella tutela del risparmio, priorità del M5s al governo", conclude Villarosa. (Com)