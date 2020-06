Tunisia: domanda di energia primaria diminuita del 13 per cento ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo energetico mensile della Tunisia si è ridotto dell'8 per cento a fine aprile 2020, attestandosi a 597 milioni di euro (1,923 miliardi di dinari tunisini), mentre la domanda di energia primaria è diminuita del 13 per cento anno su anno a causa della serrata anti-coronavirus. E’ quanto si legge nell’ultimo apporto mensile dell'Osservatorio nazionale dell'energia e delle miniere. La domanda di gas naturale è scesa dell'8 per cento, mentre quella dei prodotti petroliferi del 17 per cento. La distribuzione della domanda, invece, è cambiata poco nel giro di un anno: il gas naturale copriva il 52 per cento a fine aprile 2019 e il 54 per cento a fine aprile 2020. Il documento riporta un miglioramento del livello di indipendenza energetica, pari al 48 per cento alla fine di aprile 2020, rispetto al 45 per cento alla fine di aprile 2019. Secondo l'Osservatorio, le esportazioni di prodotti energetici hanno registrato una diminuzione del 46 per cento, attestandosi a 152 milioni di euro (491 milioni di dinari). Per quanto riguarda le importazioni, esse diminuite del 19 per cento a 749 milioni di euro (2,414 miliardi di dinari). (Tut)