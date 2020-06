Ue: comunicazione Commissione, Russia e Cina impegnate in campagne disinformazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attori stranieri e alcuni paesi terzi, in particolare Russia e Cina, si sono impegnati in operazioni di influenza mirata e in campagne di disinformazione nell'Unione europea nel contesto della pandemia di coronavirus. E' quanto si legge nei documenti della comunicazione congiunta sulla disinformazione presentata oggi dalla Commissione europea e dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. Secondo l'esecutivo comunitario è "fondamentale" prendere in considerazione aspetti che riguardano la comprensione e la comunicazione. In primo luogo, "è importante distinguere tra contenuto illegale e contenuto dannoso, ma non illegale", si legge nei documenti della Commissione. Quindi, bisogna saper individuare la "disinformazione, che è definita come intenzionale" e la "disinformazione, che può essere involontaria". La motivazione "può variare da operazioni di influenza mirate di attori stranieri a motivi puramente economici" e per questo "è necessaria una risposta calibrata a ciascuna di queste sfide. Inoltre, è necessario fornire più dati per il controllo pubblico e migliorare le capacità analitiche". (segue) (Beb)