Russia-Kenya: in corso colloqui per rinnovare accordo bilaterale su servizi aerei

- Le autorità di Russia e Kenya stanno negoziando la versione finale di un accordo bilaterale sui servizi aerei, che prevede voli diretti tra le capitali dei due stati. Lo ha detto in un'intervista a "Ria Novosti" l'incaricato d'affari dell'ambasciata keniota a Mosca, Maurice Okot. Secondo il diplomatico, i negoziati sono in corso per rinnovare l'accordo precedente, che è scaduto. Okot ha aggiunto che l'arrivo di un gran numero di cittadini africani in Russia ha agevolato l'apprendimento del russo, ricordando che l'assenza di barriere linguistiche è cruciale per l'interazione culturale. "Dopo che un così grande numero di africani è venuto in Russia per studiare, non possiamo più dire che il russo sia una lingua straniera", ha detto Okot. (Rum)