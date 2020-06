Tlc: stampa francese, consorzio guidato da Ardian vicino ad acquisizione Inwit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio guidato dal fondo di investimenti francese Ardian è sul punto di acquisire una partecipazione minoritaria di Inwit, società attiva nel settore delle infrastrutture per telecomunicazioni di proprietà di Telecom Italia (Tim) e Vodafone. Lo riferisce il quotidiano "Les Echos", citando tre fonti vicine al dossier. Tim il mese scorso ha fatto sapere di aver ricevuto una proposta dal consorzio. Secondo le fonti, Tim dovrebbe trasferire la sua partecipazione del 32 per cento in Inwit a una holding e cedere al consorzio meno del 50 per cento. Sempre secondo le fonti Canson Capital Partners parteciperà all'investimento insieme ad Ardian. L'operazione potrebbe essere annunciata la prossima settimana. Al momento Tim, Ardian e Canson Capital Partners non hanno rilasciato commenti.(Frp)