Brexit: Barnier, inostro partenariato con Regno Unito non sarà simile a relazioni Ue-Canada

- Il partenariato tra Regno Unito e Unione europea non sarà simile a quello con altri paesi come il Canada. Lo ha detto il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, in un intervento al Comitato economico e sociale europeo. "Il Regno Unito è in una posizione unica senza precedenti, per prossimità geografica e per volume degli scambi. E' vicino alle nostre porte, come concorrente in una situazione unica. Quindi questo partenariato non sarà simile a quello con altri paesi come, ad esempio, il Canada", ha detto Barnier. (Beb)