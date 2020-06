Italia-Germania: videocall tra Franceschini e ministro Grutters, più risorse Ue per cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, ha tenuto un incontro bilaterale telematico con il ministro della Repubblica Federale Tedesca per la cultura e i media, Monika Grütters Bohmer.Nel corso del cordiale colloquio - riferisce una nota del Mibact - il ministro Grütters ha condiviso con il ministro Franceschini le priorità dell'imminente semestre tedesco di presidenza europea per il settore culturale, ribadendo la necessità di un'iniziativa congiunta di alcuni dei paesi fondatori della Ue per aumentare le risorse a favore della cultura nel bilancio europeo e arrivare almeno al raddoppio dei fondi per il programma Europa Creativa, in modo da poterne sostenere le nuove, ambiziose linee di azione riguardo la mobilità degli operatori culturali, la musica, il design e le imprese creative. I due ministri inoltre si sono confrontati sulle modalità con cui Italia e Germania stanno affrontando il ritorno alla normalità con la progressiva riapertura di musei, cinema e teatri, informandosi reciprocamente sulle misure per il contenimento del contagio previste per queste attività nei rispettivi paesi. Il ministro Grütters, infine, ha manifestato il desiderio di poter presto visitare la mostra dedicata a Raffaello alle Scuderie del Quirinale, da lei stessa definita un'iniziativa culturale di portata europea concepita per celebrare un artista italiano ed europeo (Com)