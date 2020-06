Regno Unito: ricerca genoma, due terzi casi coronavirus provenienti da Spagna e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i risultati di una nuova ricerca sul genoma, quasi due terzi dei casi di coronavirus nel Regno Unito provengono dalla Spagna e dalla Francia. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". La ricerca ha confrontato l'impronta genetica di 16.506 casi di coronavirus nel Regno Unito con quella di 11.889 casi dall'estero. I risultati hanno rivelato che il 34 per cento dei casi di Covid-19 del Regno Unito sono stati introdotti dalla Spagna, mentre il 29 per cento dalla Francia. Il 14 per cento dei casi è arrivato dall'Italia e lo 0,1 per cento dalla Cina. Questi dati mettono in discussione la decisione del governo presa all'inizio della pandemia di applicare la quarantena solo per i passeggeri di voli internazionali, e non per quelli di voli europei. La ricerca è stata condotta dal Consorzio genomico per il coronavirus del Regno Unito, il quale include accademici delle università di Oxford, Edinburgo e Birmingham. Secondo lo studio, non c'è stato un singolo "paziente zero" che ha dato il via alla trasmissione del virus nel Regno Unito. La maggior parte dei casi provenienti dall'estero sono arrivati nel paese a marzo. Nonostante il governo britannico avesse consigliato di evitare qualsiasi spostamento non essenziale all'estero e avesse richiesto ai cittadini britannici di tornare in patria il 23 di marzo, non ha mai chiuso i confini del Regno Unito diversamente da quanto fatto in altri paesi. (Rel)