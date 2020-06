Egitto: capo Stato maggiore, Forze armate al massimo livello di prontezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate egiziane hanno il massimo livello di prontezza e preparazione per un eventuale combattimento per affrontare tutte le minacce e le sfide. Lo ha detto il capo di Stato maggiore delle Forze armate egiziane, generale Mohamed Farid, secondo quanto riferito dal portavoce militare, colonnello Tamer el Rifae, sulla sua pagina ufficiale su Facebook. "Le forze armate egiziane sono al massimo livello di prontezza e preparazione al combattimento per affrontare tutte le minacce e le sfide", ha detto Farid durante un incontro con comandanti, ufficiali, sottufficiali e soldati nella regione militare occidentale. Definendoli "Guardiani della porta occidentale", Farid ha confermato la preparazione al combattimento dei militari egiziani per proteggere i confini lungo tutte le direzioni strategiche. Sul fronte occidentale, l'Egitto confina con la Libia. Inoltre, Farid ha sottolineato che i militari sono pronti a fornire tutto il sostegno alle istituzioni statali per combattere la pandemia di Covid-19.(Cae)