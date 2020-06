Kosovo: premier Hoti, "sarò io a guidare il dialogo con la Serbia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indipendenza del Kosovo è un processo irreversibile e non può essere soggetto a negoziati. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, annunciando che intende guidare il processo di dialogo con la Serbia in prima persona. Secondo quanto riportato dal quotidiano "Koha", Hoti ha rimarcato che il dialogo tra Pristina e Belgrado "è guidato dal primo ministro del paese" come riconosciuto da una decisione della Corte costituzionale kosovara. Secondo Hoti, l'integrità territoriale kosovara non è negoziabile e ogni accordo dovrà essere in linea con la Costituzione. L'obiettivo finale del dialogo tra Pristina e Belgrado, ha osservato il premier, è il reciproco riconoscimento in modo da assicurare che il Kosovo abbia un seggio alle Nazioni Unite e venga riconosciuto da tutti i paesi dell'Ue. Hoti ha affermato che un altro punto centrale sarà legato all'abrogazione della risoluzione 1244 dell'Onu ed ha assicurato che il processo del dialogo sarà gestito con la massima trasparenza. (Kop)