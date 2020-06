Austria: ministro Esteri, sino a 50 miliardi di euro per sostegno all'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria è dipendente dall'export e la crisi del coronavirus ha determinato ripercussioni negative senza precedenti anche sull'occupazione: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri austriaco, Alexander Schallenberg, in un’intervista organizzata oggi dall’Istituto universitario europeo di Firenze. Secondo il ministro austriaco, Vienna puntava prima della crisi ad avere nel 2020 un deficit di bilancio pari a zero, mentre ha dovuto mettere in campo un pacchetto di misure di sostegno economico per un valore di 38 miliardi di euro "che probabilmente diventerà alla fine di 50 miliardi di euro". "Penso che la maggior parte dei paesi abbia fatto lo stesso", ha osservato Schallenberg. (Res)