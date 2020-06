© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, osserva su Twitter: "Che la procura di Bergamo per ricostruire la dinamica delle decisioni assunte senta i rappresentanti delle istituzioni è normale. Lo è molto meno - sottolinea - che non lo sappia un ex ministro degli Interni e su questo cerchi di fare propaganda in una circostanza così dolorosa". (Rin)