Infrastrutture: Cancellieri (M5s), stop addizionale comunale per rilancio attività piccoli aeroporti

Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri, per sostenere i piccoli aeroporti italiani, cioè quelli con un volume di traffico inferiore a 1 milione di passeggeri l'anno, anch'essi duramente colpiti dalla crisi economica prodotta dal COVID-19 e adesso in difficoltà per la ripartenza, sta proponendo di sospendere, al momento per il 2020, il versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco. Una misura - si legge in una nota - che darebbe una boccata d'ossigeno agli scali aeroportuali minori, essenziali per lo sviluppo economico e sociale del Paese e per i territori su cui ricadono. Gli aeroporti interessati dalla proposta avanzata dal viceministro Cancelleri sono: Ancona, Brescia, Comiso, Crotone, Cuneo, Grosseto, Lampedusa, Marina di Campo, Pantelleria, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rimini, Salerno, Trapani e Trieste. La sospensione per il 2020 dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, a fronte di una limitata riduzione del gettito fiscale (nel 2018 l'importo complessivo è stato pari a circa 12,7 milioni di euro), porterebbe, inoltre, notevoli benefici a tutta la rete di collegamenti aerei nazionale e servirebbe da volano anche per il settore turistico, in particolare verso quei territori geograficamente più disagiati.