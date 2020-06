Infrastrutture: Cancellieri (M5s), stop addizionale comunale per rilancio attività piccoli aeroporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Togliere questa tassa – dichiara Cancelleri - aumenterebbe la capacità attrattiva di questi scali aeroportuali nei confronti delle compagnie aeree e li renderebbe più concorrenziali in un mercato sempre più agguerrito. Sono certo che i vettori, non ritrovandosi questa tassa, sceglieranno di volare anche su questi scali minori, attivando magari tratte alle quali in passato rinunciavano. Insomma, una vera boccata d'ossigeno – continua il Viceministro –che adesso estendiamo a tutto il 2020, ma che in seguito vorrei che diventasse una manovra triennale, in modo da riportare questi scali a numeri sempre maggiori. Far crescere i piccoli scali – conclude il viceministro del Mit - aiuta tutta la rete nazionale degli aeroporti e intensifica il servizio al cittadino su tutto il territorio". (Com)