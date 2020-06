Nepal: coronavirus, governo non risponde a opposizione su dettagli spese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di casi di coronavirus in Nepal è salito oggi a 4.364, con 15 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati confermati 279 nuovi contagi. I pazienti guariti o dimessi sono 674. I distretti interessati sono 72 su 77. Finora sono stati effettuati 110.744 test basati sulla reazione a catena della polimerasi e 172.880 test di diagnosi rapidi. Lo ha riferito il ministero della Sanità nel suo bollettino odierno. Oggi il primo ministro Khagda Prasad Sharma Oli, è intervenuto alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale, per rispondere alle domande sulla gestione dell’emergenza sanitaria, ma non ha fornito i dettagli chiesti dal Congresso nepalese (Nc), il principale partito di opposizione, sull’uso dei dieci miliardi di rupie (quasi 73 milioni di euro) che il governo ha dichiarato di aver speso. Il premier ha risposto solo che tutti i particolari saranno resi pubblici a tempo debito. (segue) (Inn)