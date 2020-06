Nepal: coronavirus, governo non risponde a opposizione su dettagli spese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel paese è in vigore dal 24 marzo il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali, prorogato più volte e previsto fino al 14 giugno. Diverse esenzioni sono già state autorizzate nelle scorse settimane per i settori dell’agricoltura, dell’industria, dei trasporti e dell’edilizia. Oggi è in programma un Consiglio dei ministri per discutere della prossima fase. Le associazioni d’impresa hanno esortato l’esecutivo a superare il lockdown e a far ripartire l’economia. L’ultimo rapporto “Global Economic Prospects” della Banca mondiale prevede per il Nepal una crescita dell’1,8 per cento nell’anno fiscale 2019-20, che si chiuderà a metà luglio, e del 2,1 per cento in quello successivo, nettamente al di sotto del sette per cento previsto dal ministero delle Finanze. (Inn)