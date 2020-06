Governo: Casini, solidarietà a Di Maio per attacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha "tutta la mia solidarietà per gli inqualificabili attacchi che gli sono stati rivolti. Forse non è un caso che essi si moltiplichino proprio mentre il Ministro degli Esteri sta assumendo una dimensione internazionale più significativa al servizio di tutti gli italiani, al di là delle parti politiche. E non è nemmeno un caso che la solidarietà sia stata corale". Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.(Rin)