Tlc: Germania, prosegue la crisi di ProSieben Sat1

- La crisi del coronavirus colpisce anche l'emittente televisiva ProSieben Sat1, parte del gruppo per le telecomunicazioni tedesco ProSieben, già in difficoltà. Ad aprile e maggio scorso, le entrate derivanti dalle inserzioni pubblicitarie sono diminuite del 40 per cento, ha affermato l'amministratore delegato di Prosieben Sat1, Rainer Beaujean. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Beaujean ha aggiunto: “Non prevediamo un netto miglioramento a giugno”. L'Ad ha quindi proseguito: “Stiamo attivamente gestendo i costi, il flusso di cassa e la liquidità per far sì che ProSieben Sat 1 sia al al sicuro nella tempesta del coronavirus”. Intanto, Mediaset, maggiore azionista dell'emittente tedesca con una quota del 24,2 per cento, chiede “una strategia di crescita a Beaujean con parole insolitamente dure”. L'obiettivo è portare ProSieben Sat1 nel progetto Mediaset for Europe (Mfe), l'iniziativa del gruppo controllato dai Berlusconi per un network televisivo europeo. “A nostro avviso, una fusione intereuropea porterebbe meno sinergie”, ha affermato Beaujean. L'Ad di Prosieben Sat1 ha quindi evidenziato come gli investimenti nella programmazione televisiva, che compongono i costi maggiori, siano “notevolmente influenzati dai gusti locali”. Inoltre, non è stata pianificata una fusione con il gruppo europeo Rtl. Beaujean ha, inoltre, sottolineato che in futuro ProSieben Sat1 concentrerà nuovamente le attività di intrattenimento e Tv. L'obiettivo è fare dall'emittente “il numero uno in Germania, Austria e Svizzera”. La sola crescita non è più la linea guida. “Vogliamo redditività a lungo termine”, ha osservato Beaujean. (Geb)